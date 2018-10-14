Союзники Ангелы Меркель теряют абсолютное большинство по итогам земельных выборов в Баварии. Христианско-социальный союз у себя дома хоть и остаётся на первом месте — 35,5% — но такой результат считают поражением: за всю послевоенную историю Германии ХСС в Баварии в общей сложности лишь 17 лет не обладал абсолютным большинством.
Союзники Меркель теряют большинство
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Союзники Меркель теряют большинство
Вслед за консерваторами идут «зелёные», они добились крупного успеха: 19%. Успехом можно назвать и выступление сил, позиционирующих себя в качестве альтернативы традиционным партиям. Объединение «Свободные избиратели» (FW) получило 11,5%, а правопопулистская «Альтернатива для Германии» набирает 11% и впервые входит в состав баварского Ландтага.
Резкое падение популярности младших союзников Ангелы Меркель политологи связывают в первую очередь с миграционным кризисом — вернее, с неоднократными резкими изменениями партийной линии по этому вопросу.