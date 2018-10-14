В Германии в федеральной земле Бавария проходят парламентские выборы. По их итогам будет сформировано правительство этого субъекта федерации, а также распределены депутатские места.
Бавария: парламентские выборы с новыми рейтингами
Бавария: парламентские выборы с новыми рейтингами
Эти выборы могут обернутьcя историческим поражением для консерваторов. Согласно последним соцопросам, Христианско-социальный союз (ХСС) пользуется поддержкой 34%баварцев, что на 13% меньше, чем пять лет назад. С таким результатом политическая сила утратит абсолютное большинство и будет вынуждена искать себе партнера для формирования коалиции. На федеральном уровне партия выступает в едином блоке с Христианско-демократическим союзом (ХДС) канцлера Ангелы Меркель, а в Бундестаге у них единая фракция.
Второе место в рейтинге политической популярности в Баварии, по данным социологов, уверенно занимают "Союз-90"/"зеленые" с 19%. При этом в баварский парламент впервые может пройти правопопулистская партия "Альтернатива для Германии".
Аналитики уверены, что нынешнее падение рейтинга консерваторов и многие политические тенденции в Германии связаны с последствиями миграционного кризиса.