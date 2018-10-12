Исчезновение журналиста: экономические последствия

Таинственное исчезновение и возможное убийство саудовского журналиста в Турции заставляют крупных бизнесменов и руководителей компаний во всем мире пересмотреть их взаимоотношения с Саудовской Аравией.

Так, британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил, что его Virgin Group приостанавливает переговоры с аравийским Государственным инвестиционным фондом о финансовом участии последнего в космических проектах компании в размере 1 миллиарда долларов.

Его примеру последовали исполнительный директор Uber Дарахосровшахи и глава Viacom Роберт Бакиш. Они решили дистанцироваться от Риядской конференции по инвестициям в конце этого месяца.

Медиа-компании CNN, Financial Times, New York Times, а также журналисты и редакторы Economist и CNBС отказались от участия в экономическом форуме в Саудовской Аравии, который называют "Давосом в пустыне".

В то же время дипломатический скандал между Саудовской Аравией и Турцией может повлиять на экономические связи между двумя странами.

Хилал Хашан, профессор политологии АУБ: "Турция находится в очень сложной экономической ситуации, и саудовцы это понимают. Турция также испытывает трудности с администрацией Трампа и санкциями, которые он ввел в последние недели. Поэтому Турция не хочет добавлять новые проблемы к своим неприятностям. Турция хочет свести их к минимуму тем более, что саудовцы имеют крупные инвестиции в Турции. И, важно отметить, что двусторонний торговый баланс склоняется в пользу Турции".

Саудовская Аравия - это крупный рынок для турецких компаний, многие саудовские предприятия инвестировали в турецкие фирмы. Кроме того, ежегодно Турцию посещают более полумиллиона туристов из Саудовской Аравии.