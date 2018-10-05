В Стамбуле исчез саудовский журналист

МИД Турции вызвал для консультаций посла Саудовской Аравии в связи с исчезновением журналиста газеты "Вашингтон пост" Джамаля Хашкаджи. Он пропал после посещения генконсульства королевства в Стамбуле, куда пришел, чтобы оформить документы, и не выходит на связь со вторника. Причем прибыть лично его попросили сотрудники консульства. Журналист саудовского происхождения известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В прошлом году он покинул родину и поселился в США.

В консульстве утверждают, что Хашкаджи пропал после того, как вышел из здания дипломатического представительства. Посол Саудовской Аравии в Турции Валид Абдель Карималь-Хариджи заявил, что не располагает информацией о местонахождении журналиста.

Между тем официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил о наличии информации, что Хашкаджи все еще находится в генконсульстве. Председатель Турецкой ассоциации арабских СМИ, в которой состоит Хашкаджи, Туран Кышлакчы заявил, что саудовская сторона уже похищала оппозиционеров в других странах. По его словам, такие инциденты имели место в Швейцарии, Великобритании и Франции.

Наблюдатели отмечают, что исчезновение саудовского журналиста в Турции и связанные с этим возможные последствия стоит рассмотреть в контексте геополитики. Президент Турции Реджеп Эрдоган после попытки переворота 2016 года усилил давление на оппозицию и гражданское общество. Вместе с там Турция служит прибежищем для диссидентов из арабских стран, а также встала на сторону Катара, после того как с ним разорвали отношения ряд аравийских государств, включая Саудовскую Аравию.