К визиту министра внутренних дел Маттео Сальвини в городок Ала на северо-востоке Италии неизвестные напали на отделение его партии. По данным полиции, в офис «Лиги» бросили связку из нескольких петард. Взрыв случился ночью, когда внутри никого не было. Ущерб незначителен — разбито окно и разбросаны документы.
К визиту министра — петарды и песня
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К визиту министра — петарды и песня
«Я надеюсь, они попадут в тюрьму. Я уважаю тех, чьё мнение отличается от моего, но кто выражает его вежливо. А тот, кто поднимает руку, бьёт или кидает бомбы — это не анархист, а идиот и преступник», — заявил сам Сальвини.
На тротуаре перед зданием нападавшие написали «Свистит ветер»: это первая строка известной песни антифашистского сопротивления, написанной в 1943 году. Её исполняют на музыку «Катюши».