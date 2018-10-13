К визиту министра — петарды и песня

К визиту министра внутренних дел Маттео Сальвини в городок Ала на северо-востоке Италии неизвестные напали на отделение его партии. По данным полиции, в офис «Лиги» бросили связку из нескольких петард. Взрыв случился ночью, когда внутри никого не было. Ущерб незначителен — разбито окно и разбросаны документы.