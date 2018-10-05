Чешские супермаркеты откажутся от пакетов

Программа "Планета бизнеса" приглашает в Прагу, чтобы подробнее узнать, как малый и средний бизнес может получить доступ к европейскому финансированию. Напомним: инвестиционный план, разработанный Большой Европой, предусматривает поддержку 700 тысяч компаний при содействии партнеров. Наш эксперт - директор по работе с малым бизнесом банка Unicreditbank Якуб Штапек.

Якуб Штапек, банк Unicreditbank: "Программа Европейского инвестиционного фонда предоставляет банкам гарантии, что упрощает финансирование малых и средних компаний, старатопов, инновационных проектов. Очевидно преимущество такого подхода для фирм, открывшихся недавно: по линии программы они также могут получить финансирование на привлекательных условиях".

Чешская группа Frusack использовала этот шанс. Ее разработка не имеет аналогов - экологичная и радующая глаз альтернатива пластиковому пакету, непременному атрибуту шопинга. Новинка от молодых предпринимательниц Ханны и Терезы изготовлена из биопластика на основе кукурузной муки; она подлежит вторичной переработке и без следа разлагается в компосте.

Ханна Фортова, группа Frusack: "Наши сумки производятся в Европе, в Чехии. Мы счастливы поддержать местную экономику".

Предпринимательницы вспоминают: когда идея конкретизировалась, компании понадобились средства на организацию производства и сбыта. Они обратились в Unicreditbank, который является партнером Европейской программы поддержки малого бизнеса. Женщины получили необходимые гарантии, что открыло им доступ к кредиту в 400 тысяч евро.