Чешские супермаркеты откажутся от пакетов

Программа "Планета бизнеса" приглашает в Прагу, чтобы подробнее узнать, как малый и средний бизнес может получить доступ к европейскому финансированию. Напомним: инвестиционный план, разработанный Большой Европой, предусматривает поддержку 700 тысяч компаний при содействии партнеров. Наш эксперт - директор по работе с малым бизнесом банка Unicreditbank Якуб Штапек.
Якуб Штапек, банк Unicreditbank: "Программа Европейского инвестиционного фонда предоставляет банкам гарантии, что упрощает финансирование малых и средних компаний, старатопов, инновационных проектов. Очевидно преимущество такого подхода для фирм, открывшихся недавно: по линии программы они также могут получить финансирование на привлекательных условиях".
Чешская группа Frusack использовала этот шанс. Ее разработка не имеет аналогов - экологичная и радующая глаз альтернатива пластиковому пакету, непременному атрибуту шопинга. Новинка от молодых предпринимательниц Ханны и Терезы изготовлена из биопластика на основе кукурузной муки; она подлежит вторичной переработке и без следа разлагается в компосте.
Ханна Фортова, группа Frusack: "Наши сумки производятся в Европе, в Чехии. Мы счастливы поддержать местную экономику".
Предпринимательницы вспоминают: когда идея конкретизировалась, компании понадобились средства на организацию производства и сбыта. Они обратились в Unicreditbank, который является партнером Европейской программы поддержки малого бизнеса. Женщины получили необходимые гарантии, что открыло им доступ к кредиту в 400 тысяч евро.
Ханна Фортова, группа Frusack: "Мы получили банковский кредит, который очень помог в развитии бизнеса: мы активизировали производство, а также разработали второй продукт в нашей линейке - экологичный пакет, подходящий для более объемных покупок в супермаркете".
Идея в духе времени. Напомним: Евросоюз разработал план, в соответствии с которым к 2030 году все пакеты и упаковки следует производить из подлежащего вторичной переработке сырья.
Тереза Дворакова, группа Frusack: "Для нас решение ЕС - прекрасная бизнес-перспектива. Теперь даже очень крупные сети супермаркетов начинают поиск альтернативы привычным пакетам. Мы можем предложить им хорошее решение".
Якуб Штапек, банк Unicreditbank: "Для банков участие в программе ЕС означает двукратное сокращение расходов на риски. К сегодняшнему дню мы профинансировали более 100 бизнес-проектов на общую сумму в 80 миллионов евро".
Какие предприниматели и как могут выйти на эту программу финансирования?
Якуб Штапек, банк Unicreditbank: "Ваш бизнес должен быть небольшим: оборот до 50 миллионов евро и не более 500 сотрудников. И вам нужно связаться с представителем программы в вашем регионе".
Доступ к программе Европейского инвестиционного фонда
• Получение кредита на развитие - один из сложнейших этапов для малых и средних предприятий, особенно для новичков на рынке.
• Цель европейского инвестиционного плана, обнародованного в 2014 году - вложить в поддержку малого бизнеса дополнительные 315 миллиардов евро. На июль 2018 года по линии программы между получателями в 28 странах ЕС распределены 335 миллиардов евро.
• Программа рассчитана на поддержку 700 тысяч малых и средних предприятий.
• В ЕС сокращается использование пластиковых пакетов в соответствии с распоряжениями Еврокомиссии от 2015 года. Тем не менее европейцы по-прежнему ежегодно используют около 100 миллиардов пакетов.
• В 2018 году ЕС принял Стратегию по вытеснению пластиковых пакетов; она ставит целью их замену подлежащей вторичной переработке упаковкой и тарой. Одно из перспективных направлений - изготовление пакетов из биопластика.
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