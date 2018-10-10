«Цветущие ветки миндаля» цветут в Брюсселе: в здании биржи бельгийской столицы открылась мультимедийная выставка Ван Гога. Причём организаторы отказываются называть её выставкой картин — оригиналов здесь и нет, — предпочитая говорить о «выставке впечатлений»: с помощью современных технологий оживает каждое полотно.
«Внутри Ван Гога»
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«Внутри Ван Гога»
Марио Иакампо, художественный директор:
«Сами по себе цифровые технологии — уже искусство. Мы не просто берём полотна и показываем их как картины. Мы раскрываем каждую работу, мы оживляем её. Мы выходим на новый уровень, представляя его картины в том контексте, в котором он их писал».
По словам устроителей экспозиции, постипрессионизм Ван Гога просто создан для современных технологий, которые позволяют посетителям буквально оказаться внутри картин нидерландского художника.