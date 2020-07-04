"Погружение в Ван Гога" на автомобиле

Торонто задаёт тон: цифровая выставка "Погружение в Ван Гога" открылась в крупнейшем городе Канады на территории бывшей типографии в формате драйв-ин.

Step Inside Van Gogh. The world-premiere of the new Immersive Van Gogh Exhibit from the creators of the blockbuster exhibit seen by over 2 million visitors in Paris. https://t.co/HmAoP1iFv4#VanGogh#VanGoghTO#VanGoghExhibit#Toronto#LighthouseImmersive#1YongeStreetpic.twitter.com/ZMLF8y4fp2 — immersive Van Gogh Exhibit (@immersivevango) February 4, 2020

Полюбоваться проекцией картин мастера можно прямо из собственного автомобиля, и социальная дистанция гарантирована. Каждый сеанс под оригинальные саундтреки авторства Луки Лонгобарди длится 35 минут для 14 машин.

Все билеты уже проданы, и первые посетители довольны:

Мне было очень интересно увидеть это единство искусства и мультимедийных технологий. Это было захватывающе!

- Со всем? что сейчас происходит в мире из-за COVID-19? это было как глоток надежды. Прекрасный опыт, это было просто здорово! Спасибо.

В формате драйв-ин выставка будет работать временно. После снятия карантина организаторы планируют от крыть её полную настоящую версию, которую готовили в мае - права на более чем 400 произведений Винсента Ван Гога они собирали в течение года. Из-за эпидемии выставку пришлось отложить, и тогда родилась идея этого шоу. Воплотить её в жизнь помогли создатели "Ван Гог, Звездная ночь", чрезвычайно популярной выставки, представленной в прошлом году в парижском l'Atelier des Lumieres.