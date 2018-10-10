Объединение неправительственных организаций обратилось к правительству Швейцарии с призывом разрешить "Аквариусу" плавать под флагом это страны.
"Аквариусу - швейцарский флаг!"
"Аквариусу - швейцарский флаг!"
В Федеральной канцелярию в Берне была направлена петиция с 27 тысячами подписей представителей швейцарской общественности. Идею поддержали несколько парламентариев, передав в соответствующее письмо в Федеральный совет.
"Этот жест Швейцарии также принесёт пользу Европейскому Союзу. Мы видим, что в ЕС все пути перекрыты. Страны расходятся во мнениях по вопросам предоставления убежища и спасению мигрантов в Средиземном море. Мы - нейтральная страна, страна Женевской конвенции, со штаб-квартирой Агентства ООН по делам беженцев. Швейцария идеально подходит для этой миссии", - уверен представитель "Партии зелёных" Илиас Панхард.
Из-за отсутствия регистрации "Аквариус" прекратил проведение операций по спасению мигрантов. Корабль пришвартован в порту Марселя. В прошлом году судна лишил флага Гибралтар. Позже под давлением Италии об отзыве регистрации заявила и Панама.