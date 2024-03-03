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Швейцарцы на референдуме высказались за повышение пенсий

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Архив Авторское право AP Photo
By Euronews
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Третьего марта в Швейцарии прошел референдум. Избиратели проголосовали против увеличения возраста выхода на заслуженный отдых и высказались за повышение пенсионных выплат.

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Избиратели Швейцарии на воскресном референдуме проголосовали за увеличение материального обеспечения пенсионеров.

Участники голосования поддержали инициативу профсоюзов о выплате ежегодно 13-й пенсии в дополнение к 12 ежемесячным. Результат референдума уже назвали исторической победой пенсионеров.

Сейчас, оказавшиеся на заслуженном отдыхе жители альпийской страны получают от государства 2550 евро. Но по словам швейцарцев, этого недостаточно для нормальной жизни, особенно в крупных городах.

Власти уже предупредили, что увеличение пенсионных выплат дорого обойдется бюджету.

В ходе референдума избиратели также высказались против повышения пенсионного возраста до 66 лет.

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