На Олимпиаду в 12 лет?

10-летняя британка Скай Браун может стать самой молодой участницей Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Она попала в состав команды Skateboard GB, которая примет участие в отборочном турнире на Олимпиаду. Браун необходимо оказаться одной из 20 лучших в мире в своей дисциплине к 31 мая 2020 года.

"Если я поеду на Олимпиаду, то, конечно, чтобы получить золотую медаль. Но даже если я не выиграю, я просто буду рада, что попала на Олимпиаду и стала самой молодой участницей. Своим примером я хочу показать девушкам всего мира: не имеет значения, сколько вам лет, вы можете делать, что угодно", - рассказывает юная британка.

Скай Браун во время Олимпийских игр будет 12 лет. Юная скейтбордистка заявила, что хотела представлять на играх Японию, но передумала и решила выступать под британским флагом. Ее отец англичанин, а мать - японка.

Скай может стать самой юной британской спортсменкой-участницей Олимпийских игр. Пока национальный рекорд принадлежит пловчихе Маржери Хинтон, ей во время Олимпиады-1928 было 13 лет.