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США

Дональд Трамп: "Обвинения в адрес Бретта Кавано - фальшивка"

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Дональд Трамп: "Обвинения в адрес Бретта Кавано - фальшивка"

Дональд Трамп: "Обвинения в адрес Бретта Кавано - фальшивка"
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Дональд Трамп на церемонии принесения присяги в Белом доме новым членом Верховного суда США заявил, что все обвинения в адрес последнего - фальшивка и кампания лжи и клеветы.

Речь шла о показаниях в Сенате Кристин Блейзи Форд. Она и две других женщины обвиняли судью Кавано в недозволительном поведении.

"От имени и по просьбе нации я хотел бы принести извинения Бретту и всей семье Кавано за ужасную боль и страдания, которые вы вынуждены были пережить", - сообщил американский президент.

Кристин Блейзи Форд в интервью "Вашингтон Пост" незадолго до рассмотрения кандидатуры Кавано в Конгрессе, что 35 лет назад известный юрист - а тогда подросток - на вечеринке попытался ее изнасиловать. После дачи показаний Форд сообщила, что ей стали поступать угрозы.

Проведенное по следам разоблачений расследование не устроило представителей Демократической партии в Конгрессе, они потребовали публикации этого доклада ФБР.