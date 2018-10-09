Дональд Трамп на церемонии принесения присяги в Белом доме новым членом Верховного суда США заявил, что все обвинения в адрес последнего - фальшивка и кампания лжи и клеветы.
Дональд Трамп: "Обвинения в адрес Бретта Кавано - фальшивка"
Дональд Трамп: "Обвинения в адрес Бретта Кавано - фальшивка"
Речь шла о показаниях в Сенате Кристин Блейзи Форд. Она и две других женщины обвиняли судью Кавано в недозволительном поведении.
"От имени и по просьбе нации я хотел бы принести извинения Бретту и всей семье Кавано за ужасную боль и страдания, которые вы вынуждены были пережить", - сообщил американский президент.
Кристин Блейзи Форд в интервью "Вашингтон Пост" незадолго до рассмотрения кандидатуры Кавано в Конгрессе, что 35 лет назад известный юрист - а тогда подросток - на вечеринке попытался ее изнасиловать. После дачи показаний Форд сообщила, что ей стали поступать угрозы.
Проведенное по следам разоблачений расследование не устроило представителей Демократической партии в Конгрессе, они потребовали публикации этого доклада ФБР.