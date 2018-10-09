Это последнее известное изображение саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Оно было сделано камерой наружного наблюдения у входа в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Он пришёл туда 2 октября, чтобы оформить документы необходимые для регистрации брака, но с тех пор его никто не видел.
Исчезновение журналиста: от саудовцев ждут объяснений
Исчезновение журналиста: от саудовцев ждут объяснений
Джамаль Хашкаджи бы известен публикациями с острой критикой нынешнего фактического правителя саудовского королевства, наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Турецкие власти добиваются от саудовского посольства доказательств того, что Хашкаджи вышел из его здания. Они также направили официальный запрос на проведение обыска на территории консульства.
Во вторник у консульства прошла акция протеста, организованная Турецкой ассоциацией прав человека. "Саудовское консульство не сможет доказать свою невиновность, пока не позволит провести у себя обыск", - заявила представитель ассоциации Гулсерен Йолери.
Высказываются предположения, что журналист либо мог быть вывезен с территории консульства в бессознательном состоянии. Самое страшное предположение, что его тело было вывезено в расчленённом виде.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от саудовской миссии предоставить всю информацию о журналисте: "Работники консульства не могут отделаться, просто утверждая, что он от них ушёл. Они должны предоставить доказательства этого".
Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини обратились к саудовскому правительству с похожими требованиями: "Мы рассчитываем на доскональное расследование того, что произошло, и полную прозрачность со стороны саудовских властей".
За три дня до исчезновения Джамаль Хашкаджи в интервью телеканалу Би-Би-Си заявил, что он вряд ли решится вернуться на родину в ближайшее время.