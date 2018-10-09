Исчезновение журналиста: от саудовцев ждут объяснений

Это последнее известное изображение саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Оно было сделано камерой наружного наблюдения у входа в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Он пришёл туда 2 октября, чтобы оформить документы необходимые для регистрации брака, но с тех пор его никто не видел.