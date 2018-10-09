Анкара требует информации о пропавшем журналисте

Что случилось с саудовским журналистом Джамалем Хашкаджи, пропавшим второго октября? Ответа на этот вопрос до сих пор нет. В Эр-Рияде называют ложной и необоснованной информацию о том, что репортер якобы пропал в консульстве Саудовской Арвии в Стамбуле, что его задержали, или убили. Анкара между тем усиливает давление на Эр-Рияд.