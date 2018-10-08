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Джон Терри завершил карьеру

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Джон Терри завершил карьеру

Джон Терри завершил карьеру
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Ни "Челси", ни московский "Спартак". Капитан английской сборной Джон Терри объявил о завершении карьеры.

37-летний футболист, отдавший 23 года профессиональной карьере, последний сезон помогал пробиться английской "Астон вилле" в премьер-лигу, но не сложилось.

Терри сыграл свой последний матч в цветах этой команды в мае этого года, он же и оказался последним в его карьере.

В воскресенье Джон опубликовал прощальный пост в инстаграме.

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THANK YOU ⚽️

A post shared by John Terry (@johnterry.26) on

В сентябре появились новости о том, что Терри переходит в «Спартак». Считалось, что Терри подписал предварительный контракт с командой и ему оформили визу. В итоге футболист объявил, что отказывается переходить в команду по семейным обстоятельствам.

Вместе со своей родной командой "Челси" Терри выиграл пять титулов премьер-Лиги, пять Кубков Англии, три Кубка Лиги, Лигу Чемпионов, Лигу Европы и два Суперкубка Англии.

На днях, по данным The Sun, 37-летний англичанин согласовал с «Челси» контракт с окладом 800 тысяч фунтов в год на должность тренера молодежки.