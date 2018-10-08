Ни "Челси", ни московский "Спартак". Капитан английской сборной Джон Терри объявил о завершении карьеры.
Джон Терри завершил карьеру
Джон Терри завершил карьеру
37-летний футболист, отдавший 23 года профессиональной карьере, последний сезон помогал пробиться английской "Астон вилле" в премьер-лигу, но не сложилось.
Терри сыграл свой последний матч в цветах этой команды в мае этого года, он же и оказался последним в его карьере.
В воскресенье Джон опубликовал прощальный пост в инстаграме.
В сентябре появились новости о том, что Терри переходит в «Спартак». Считалось, что Терри подписал предварительный контракт с командой и ему оформили визу. В итоге футболист объявил, что отказывается переходить в команду по семейным обстоятельствам.
Вместе со своей родной командой "Челси" Терри выиграл пять титулов премьер-Лиги, пять Кубков Англии, три Кубка Лиги, Лигу Чемпионов, Лигу Европы и два Суперкубка Англии.
На днях, по данным The Sun, 37-летний англичанин согласовал с «Челси» контракт с окладом 800 тысяч фунтов в год на должность тренера молодежки.