Десятки мигрантов, в основном, из Ирана и Ирака, разбили лагерь на одной из площадей в греческом городе Салоники. Вот уже несколько дней нелегалы ждут, когда же их задержит полиция. Мигранты надеются, что после ареста их зарегистрируют и выдадут им документы, позволяющие оформить запрос на предоставление политического убежища и свободно передвигаться в пределах страны.
Греция: мигранты просят ареста
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Греция: мигранты просят ареста
Люди спят под открытым небом буквально напротив отделения полиции. Однако стражи порядка их игнорируют. Мигранты утверждают, что пошли на крайние меры из-за того, что в лагере беженцев им не хватило места.
Между самими нелегалами отношения складываются не просто. В минувшую субботу в результате вспыхнувшей между мигрантами потасовки, один человек был доставлен в больницу с ножевыми ранениями.
Греческие власти признают, что центры регистрации беженцев переполнены, а на строительство новых лагерей не хватает финансирования.