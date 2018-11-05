Число беженцев, прибывших в Грецию из Турции через регион Эврос на востоке страны в 2018 году выросло на 140% по сравнению с прошлым годом.
Греция не справляется с беженцами
Греция не справляется с беженцами
Центр по приему мигрантов в приграничном городе Филакио переполнен. Волонтеры заявляют, что не в силах больше принимать беженцев. Тем не менее наплыв мигрантов предотвратить не представляется возможным.
По данным ООН, в 2017 году через греко-турецкую границу в ЕС попали около 4 тысяч мигрантов. В этом году их прибыло в 3 раза больше.
ООН в срочном порядке просит Грецию улучшить условия содержания мигрантов в центре и увеличить его пропускную способность.
Количество социально незащищенных случаев в Эвросе возросло до 73% в 2018 году по сравнению с прошлым. Число несовершеннолетних без сопровождения - до 63%.
ООН регулярно призывает греческие власти обратить внимание на ситуацию во всех центрах по приему мигрантов, называя их "горячими точками". В особенности на островах Лесбос, Хиос и Самос в Эгейском море. Тысячи беженцев, среди которых немало детей, жалуются на невыносимые условия, в которых некоторым из них приходится жить уже больше полугода