Васаби: с чем его едят?

Вы любите японскую кухню и наверняка пробовали васаби? Знаете ли вы, что острая зеленая приправа - не что иное, как растущее в Японии одноименное растение? Программа "Вкус" приглашает в Страну Восходящего Солнца для подробного знакомства с васаби.

... Провинция Нагано славится своими агрохозяйствами, где в специальных теплицах выращивают васаби. Растение, без которого немыслимы японские обеды и ужины, чрезвычайно капризно и хорошо растет только в тепличных условиях на участках, омываемых грунтовыми водами.

Тьерри Вуазан, шеф-повар: "Васаби - один из доминантных ингредиентов японской кухни. Он придает блюду глубин, мягкость и одновременно делает его вкус более насыщенным, энергичным; при этом васаби не действует резко, это элегантная приправа".

Для приготовления блюд используют лишь малую часть растения - утолщенный побег, непосредственно примыкающий к корню.