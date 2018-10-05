Васаби: с чем его едят?

Вы любите японскую кухню и наверняка пробовали васаби? Знаете ли вы, что острая зеленая приправа - не что иное, как растущее в Японии одноименное растение? Программа "Вкус" приглашает в Страну Восходящего Солнца для подробного знакомства с васаби.
... Провинция Нагано славится своими агрохозяйствами, где в специальных теплицах выращивают васаби. Растение, без которого немыслимы японские обеды и ужины, чрезвычайно капризно и хорошо растет только в тепличных условиях на участках, омываемых грунтовыми водами.
Тьерри Вуазан, шеф-повар: "Васаби - один из доминантных ингредиентов японской кухни. Он придает блюду глубин, мягкость и одновременно делает его вкус более насыщенным, энергичным; при этом васаби не действует резко, это элегантная приправа".
Для приготовления блюд используют лишь малую часть растения - утолщенный побег, непосредственно примыкающий к корню.
Кейши Мошизуки - фермер из Нагано, специализирующий на васаби. Он показывает свои теплицы, поясняя, почему сорванные здесь растения особо ароматны.
Кейши Мошизуки, фермер: "Вода, поступающая из здешнего источника, весь год имеет одинаковую температуру - 13-14 градусов. Это идеальные условия для васаби, отсюда отличный вкус".
Тьерри Вуазан подтверждает: никакая паста, васаби в тюбике, не сравнится со свежесрезанным растением. С лучшими корневищами васаби он возвращается в Токио, обещая провести кулинарный мастер-класс для Euronews.
Для производителей васаби - важный экспортный продукт; его заказывают японские рестораны со всего мира. При хозяйстве Кейши Мошизуки действует фабрика, где корневища готовят к путешествию в Европу и Азию. Их бережно, вручную, запечатывают в вакуумные упаковки. Васаби - дорогой продукт; килограмм стоит около 400 евро.
Кейши Мошизуки, фермер: "Чтобы вырастить такие корневища, уходит полтора-два года. Разведением васаби занимается лишь узкий круг фермеров. Так что это действительно редкий продукт".
Из Нагано в Токио, на обещанный мастер-класс. Тьерри Вуазан рассказывает и показывает, как готовить свежую скумбрию с васаби.
Тьерри Вуаза, шеф-повар: "Итак, мы будем готовить скумбрию в белом вине. Чтобы раскрыть вкус рыбы, добавим к ней шербет из васаби. Берем хорошее молоко, сливки, сахарный сироп и кипятим смесь. Теперь нужно мело натереть васаби и добавить массу в молочно-сахарную смесь. Отправлю туда и несколько листочков васаби - такой витаминный мазок к нашему блюду. Теперь я переливаю смесь вот в такою емкость и ставлю в морозильную камеру. Настало время оформления блюда: тонкие ломти рыбы соседствуют на тарелке с овощами, конфитюром и шариком шербета из васаби, который дополнит вкусовой эффект".