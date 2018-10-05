В Лиссабонском музее искусства, архитектуры и технологии проходит выставка знаменитого современного японского художника Тадаси Каваматы. На создание инсталляции под названием "Over Flow" ("Переполненность") он потратил восемь месяцев, а три тонны мусоры ему помогли собрать волонтеры местной экологической организации "Brigada do Mar" ("Морская бригада").
Инсталляция из морского мусора
Инсталляция из морского мусора
Тадаси Кавамата: "Весь материал был собран на побережье Португалии, в сотне километров от Лиссабона. Мы нашли там весь этот мусор".
Симао Ачайоло, "Brigada do Mar": "Общество должно уже понять, что необходимо хотя бы раз в год очищать наше побережье и пляжи от мусора. И, конечно же, мы должны задуматься об использовании других , не таких долговечных материалов, которые легче переработать".
Тадаси Кавамата использует для создания своих арт-объектов традиции японских иллюстраций на морскую тему.
Ежегодно в Мировой океан попадают тонны пластикового мусора, а в Тихом океане "мусорное пятно" из частиц пластика уже в три раза превысило площадь Франции.