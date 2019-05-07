Общественно полезный дайвинг в Греции

"Мы ныряем, мы убираем"( We dive We clean). Команда греческих дайверов под таким названием вот уже 6 лет очищает морское дно по всей Греции от мусора, причем абсолютно бесплатно.

В понедельник команда из 9 волонтеров-дайверов провела "уборку" на острове Серифос, который входит в архипелаг Киклады в Эгейском море. Прибыли они туда по личному приглашению местных властей, чтобы принять участие в "Проекте Серифос".

За два часа им удалось собрать с морского дна 1,5 тонны мусора.

А это автомобильные покрышки, части барьерного ограждения, кофеварка, автомобильные аккумуляторы, банковские карты, алюминиевые банки, стеклянные бутылки, лампочки, ковры, трубы и еще много всего.

Дайверам в их работе активно помогали местные жители, они разбирали собранный командой мусор на берегу.

За время своей волонтерской деятельности дайверы собрали с морского дна по всей Греции больше 55 тонн мусора.