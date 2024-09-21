Шторм "Борис": правительство Италии выделит 24 млн евро помощи пострадавшим регионам

By Euronews

Жертвами "Бориса" в Европе стали как минимум 24 человека. Евросоюз пообещал предоставить миллиарды финансовой помощи пострадавшим от наводнений странам

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Итальянское правительство объявило о введении чрезвычайного положения и выделении 24 миллионов евро пострадавшим от наводнений регионам Эмилия-Романья и Марке.

Эти средства пойдут на проведение первых неотложных мероприятий, спасение и помощь населению, а также восстановление работоспособности служб и инфраструктур.

Из-за сильных дождей и паводков пришлось эвакуировать более 1 500 человек. Режим ЧП в этих регионах продлится 12 месяцев.

Наводнение затронуло и другие европейские страны, такие как Польша и Чехия.

На юго-западе Польши в департаменте Клодзский повет армия и местные жители расчищают улицы от последствий экстремальной погоды.

Ранее затопленные города Чехии также начали возвращаться к нормальной жизни.

Как заявил президент страны Петр Павел, на восстановление пострадавших от наводнений территорий могут уйти месяцы или даже годы.

В пронесшийся по Европе шторм "Борис" унес жизни как минимум 24 человек. Евросоюз пообещал выделить миллиарды помощи пострадавшим странам.