Трамп открыл два новых фронта

Американская администрация открывает два новых фронта: в понедельник стало известно, что Дональд Трамп намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП), он направил соответствующее уведомление в Конгресс.

В официальном заявлении поясняется, что "исключение Индии из ГСП следует из ее неспособности предоставить США гарантии обеспечения справедливого и разумного доступа к своим рынкам", а выход Турции объясняется тем, что она "достаточно экономически развита и больше не должна пользоваться преференциальным доступом на рынок США".

Комментируя очередную инициативу Белого дома, первый замминистра торговли и промышленности Индии Ануп Вадхаван заявил: "Наши доходы от Генеральной системы преференций составляли до сих пор 190 миллионов при объеме торговли в 5,6 миллиардов долларов, так что в абсолютной и относительной перспективе последствия этого шага весьма умеренные, если не сказать минимальные".

В Анкаре в ответ на решение Трампа заявили, что оно "негативно скажется на малом и среднем бизнесе в самих Соединенных Штатах". Как пояснила министр торговли Рухсар Пекджан, "данное решение противоречит нашей общей цели по достижению уровня товарооборота в размере 75 миллиардов долларов". По ее словам, в 2018 году Турецкая республика по уровню экспорта продукции в США заняла пятое место и намерена по-прежнему "считать США своим стратегическим партнером".