Соединённые Штаты предъявили обвинения в организации серии кибератак в разных странах мира шести россиянам, утверждая, что все они - бывшие или действующие сотрудники ГРУ. Им в частности вменяется в вину причастность к кибератакам с использованием вируса NotPetya против партии нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона во время его предвыборной кампании в 2017 году, а также к кибератакам против Организации по запрещению химического оружия, занимавшейся расследованием отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери в 2018-ом.

Из-за действий обвиняемых, по версии Вашингтона, два года назад были также временно парализованы олимпийские IT-системы в Пхенчхане. В результате вышли из строя экранные мониторы, сеть WI-FI и официальный сайт Олимпиады, а болельщики не смогли распечатать билеты.

Об этих и других нападениях сообщил на пресс-конференции помощник министра юстиции США по нацбезопасности Джон Демерс.

"Ни одна страна,- заявил он, - не использовала свой кибернетический потенциал так злонамеренно и безответственно, как Россия, бессмысленно причиняя беспрецедентный ущерб для незначительного тактического успеха".

Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что также участвовал в расследовании совместно с американской разведкой.

"Циничны и безрассудны подобные заявления, а не действия России", - ответил на это председатель комитета Госдумы по международным делами Леонид Слуцкий, отметив, что подобные шаги лишь ухудшают отношения между странами. Москва и раньше отвергала обвинения в организации и проведении кибератак, а Вирус NotPetya в своё время атаковал также системы Роснефти и Башнефти.