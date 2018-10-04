Россию обвиняют в кибератаках. Министерство обороны Нидерландов сообщило о предотвращении взлома беспроводной сети Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), расположенной в Гааге, в связи с чем из страны были высланы четверо россиян — они были задержаны со шпионским оборудованием рядом со зданием ОЗХО. По версии минобороны Нидерландов, они являются сотрудниками российскиих спецслужб..
Российский след в кибератаках
Российский след в кибератаках
На пресс-конференции в Брюсселе по итогам Совета министров обороны стран НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил: "Россия должна прекратить такое безрассудное поведение, включая использование силы против соседей, попытку вмешательства в избирательные процессы и проведение масштабных дезинформационных кампаний ."
К обвинениям Нидерландов в адрес России подключились Соединенные Штаты. Минюст США предъявил обвинения семи сотрудником российской разведки, и четверо из них фигурировали в сообщении минобороны Нидерландов.
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил: "Россиян поймали с оборудованием, они должны заплатить по счетам, их нужно привлечь к ответственности. Реакция на подобные действия зависит от политеческого решения вовлеченных стран, мы их поддержим".
В тот же день Лондон обвинил Москву в организации серии кибератак, осуществлённых в ряде западных стран. МИД Великобритании утверждает, что российские спецслужбы стоят за нападениями на политические институты, бизнес и международные спортивные организации. Заявление ведомства основано на выводах британского Национального центра кибербезопасности.