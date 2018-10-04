Лондон обвиняет Москву в кибератаках

Лондон обвиняет Москву в организации серии кибератак, осуществлённых в ряде западных стран. МИД Великобритании утверждает, что российские спецслужбы стоят за нападениями на политические институты, бизнес и международные спортивные организации. Это заявление, появившееся на сайте ведомства, основано на выводах британского Национального центра кибербезопасности .

На саммите НАТО в Брюсселе в четверг утром министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон прокомментировал утверждения о якобы массовых кибератаках, проведённых российской разведкой, так:

"Действуя совместно с нашими союзниками, изолируя Россию, мы предаём огласке факты, свидетельствующие о её неизбирательных и безрассудных действиях. Это действия не большой державы - а страны-изгоя. И мы вместе с нашими союзниками продолжим работать над тем, чтобы изолировать русских и заставить их понять,что они не могут продолжать вести себя таким образом", - сказал Уильямсон.

Британский национальный центр кибербезопасности полагает, что российские спецслужбы почти наверняка причастны к взлому серверов Национального комитета Демократической партии США во время президентской предвыборной кампании 2016 года, а также к взлому баз данных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в августе 2017 года, в результате которого была обнародована информация о приеме стимулирующих препаратов западными спортсменами.О взломе сообщило 13 сентября и само агентство, обвинив "российских хакеров".

В Кремле причастность России к различным кибератакам отрицают и говорят, что Лондон развязал клеветническую кампанию с целью помещать восстановлению статуса Российского антидопиногового агентства (РУСАДА).

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, налицо попытка привязать к ситуации с WADA уже раскрученную историю с отравлениями в Солсбери и Эймсбери.

"Без какого-либо разбора в одном флаконе, возможно, флаконе из-под духов Nina Ricci, смешалось все - и ГРУ, и кибершпионы, и "кремлевские хакеры", и WADA, - сказала Захарова. - Какая-то просто адская парфюмерная смесь. (...) Богатая фантазия наших коллег из Великобритании поистине не знает границ. Хотелось бы посмотреть на того, кто все это придумывает - просто "андерсены". Возможно, они просто судят по себе и описывают то, чем занимаются сами".