В Париже завершилась неделя моды. На фоне Эйфелевой башни дизайнер Энтони Ваккарелло представил новую весенне-летнюю коллекцию для дома моды Saint Laurent.
Неделя моды в Париже завершилась
Неделя моды в Париже завершилась
Короткие платья, декольте, черный цвет, золото, элементы мужской одежды, блестки, звезды и полупрозрачными ткани: искусство соблазнения и наслаждения от дома моды Saint Laurent пользуется спросом — в прошлом году доходность конгломерата Kering, в состав которого входит бренд, выросла почти в два раза.
Одно из самых важных мероприятий в мире моды завершилось показом новой коллекции Louis Vuitton. Креативный директор Николя Гескьер представил в Квадратном дворе музея Лувр одежду и сумки в духе научной фантастики с применением высокотехнологичных материалов, подиум был построен в виде коридора космической станции.