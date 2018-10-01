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Великобритания

Дело Скрипалей: жесткое послание Лондона

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Дело Скрипалей: жесткое послание Лондона

Дело Скрипалей: жесткое послание Лондона
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России придется заплатить высокую цену, если она не будет соблюдать международные законы, заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. Глава МИД утверждает, что отравление Скрипалей, в котором обвиняют граждан России Руслана Боширова и Александра Петрова, стало первым случаем применения химоружия на территории Соединенного королевства.

"У Великобритании есть простое послание для Кремля: если вы попробуете запугать нашу страну, если вы будете использовать химическое оружие, если вы не будете придерживаться международных норм, то цена окажется слишком высокой".

На прошлой неделе появилась информация о том, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига и что он - офицер Главного управления российского Генштаба. Совместное расследование провели издание The Insider и организация Bellingcat.

Роман Доброхотов, главный редактор The Insider: "Заявить, что Чепига - это совсем другой человек и он совсем не похож на Боширова, тоже сложно, потому что следующий вопрос сразу: "Ну что же, покажите нам этого господина Чепигу, мы посмотрим и решим, похож он или не похож". Они, конечно, могут взять и показать какого-то совершенно другого человека и выдать его за Чепигу, но у того человека тоже найдутся родственники, знакомые, и мы снова найдем его настоящую фамилию, и им опять придется оправдываться".

Вскоре после инцидента в Солсбери власти Великобритании выступили с заявлением, что за отравлением Скрипалей стоит Кремль. Как считают в Лондоне, бывший полковник ГРУ и его дочь впали в кому из-за воздействия нервно-паралитического вещества "Новичок". Москва все обвинения в причастности к инциденту отвергает.