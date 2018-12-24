Тереза Мэй поблагодарила военных за защиту от российского вторжения

Защита от российской угрозы, поддержка партнёров в Восточной Европе и борьба с террористической группировкой «Исламское государство» — такие заслуги вооружённых сил Великобритании отметила в своём традиционном рождественском обращении премьер-министр Тереза Мэй.

Говоря об особой роли военнослужащих в защите Соединённого Королевства, Мэй вспомнила, прежде всего, об отравлении в Солсбери, где, по версии Лондона, российские агенты использовали химическое оружие при покушении на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля: