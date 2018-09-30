Запись в Twitter обернулась для главы компании Tesla Илона Маска вынужденной отставкой с поста председателя совета директоров. Кроме того, он обязан заплатить штраф в размере 20 миллионов долларов. О таком досудебном соглашении объявила американская Комиссия по ценным бумагам и биржам. Надзорное ведомство обвиняет миллиардера в мошенничестве из-за заявления о его готовности сделать компанию частной и выкупить акции у миноритариев по цене 420 долларов — это было значительно выше биржевых котировок.
Илона Маска вынудили уйти в отставку
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Илона Маска вынудили уйти в отставку
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Как объясняют в Комиссии по ценным бумагам, информация о выкупе и о договорённостях с потенциальным инвестором была заведомо ложной и нарушила работу торговых площадок. Стоимость акций Tesla сначала подскочила, а затем, когда Маск объявил об отказе от своих планов, резко упала. По досудебному соглашению Илон Маск не признёт свою вину и сохраняет за собой пост гендиректора компании.