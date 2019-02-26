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Комиссия по ценным бумагам США подала в суд на Илона Маска

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 Андрей Позняков 
Комиссия по ценным бумагам США подала в суд на Илона Маска
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Комиссия США по ценным бумагам обвинила главу компании Tesla Илона Маска в нарушении досудебного соглашения и подала на него в суд Нью-Йорка. Претензии связаны с записью в твиттере предпринимателя о том, что его компания в этом году произведёт полмиллиона автомобилей. Комиссия считает, что эти данные недостоверны, а их публикация должна была согласовываться.

Ограничения на распространения информации Маск принял прошлой осенью после обвинений в мошенничестве. Регулятор тогда посчитал, что глава Tesla сознательно ввёл в заблуждение инвесторов, написав о намерении выкупить у миноритариев акции по завышенной цене. Сам Маск настаивает, что на этот раз точно изложил производственные планы компании.


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