Комиссия по ценным бумагам США подала в суд на Илона Маска

Комиссия США по ценным бумагам обвинила главу компании Tesla Илона Маска в нарушении досудебного соглашения и подала на него в суд Нью-Йорка. Претензии связаны с записью в твиттере предпринимателя о том, что его компания в этом году произведёт полмиллиона автомобилей. Комиссия считает, что эти данные недостоверны, а их публикация должна была согласовываться.

Ограничения на распространения информации Маск принял прошлой осенью после обвинений в мошенничестве. Регулятор тогда посчитал, что глава Tesla сознательно ввёл в заблуждение инвесторов, написав о намерении выкупить у миноритариев акции по завышенной цене. Сам Маск настаивает, что на этот раз точно изложил производственные планы компании.