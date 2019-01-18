Tesla сокращает персонал

Американская компания Tesla отзовет более 14 тыс. работающих на солнечной энергии электромобилей Model S в Китае из-за проблем с газогенераторами подушек безопасности. В опубликованном в пятницу докладе Государственного управления по рыночному надзору КНР говорится, что при срабатывании подушек газогенераторы этих автомобилей могут получить повреждения, а их обломки вылететь в салон. Будут отозваны импортированные автомобили, произведенные с февраля 2014 по декабрь 2016 года. Их замена начнётся с середины апреля 2019.