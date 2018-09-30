Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне в третий раз в истории признал лучшим фильмом года испанскую киноленту. Главной награды — «Золотой раковины» — была удостоена драма «Меж двух морей» режиссёра Исаки Лакуэсты. Этот фильм с почти документальным реализмом рассказывает непростую историю жизни двух братьев в испанской приморской провинции Кадис — Лакуэста представил продолжение своей картины 2006 г. «Легенда о времени».
"Золотая жемчужина" за "предельный реализм"
"Золотая жемчужина" за "предельный реализм"
На церемонии вручения наград кинофестиваля в Сан-Себастьяне чествовали создателей аргентинского триллера «Красный», который был отмечен сразу в нескольких номинациях. Бенжамин Наиштат был объявлен режиссёром года, Педро Сотеро наградили за операторскую работу, а Дарио Грандинетти признали лучшим актёром.
Актрисой года на кинофестивале в Сан-Себастьяне стала Пиа Тьелта из Норвегии. Жюри высоко оценило её участие в фильме «Слепое пятно» — это драма о жизни одной семьи после попытки самоубийства дочери. Лента стала режиссёрским дебютом шведской актрисы Тувы Новотны.
В номинации «лучший сценарий» победу разделили фильмы «Юли» и «Верный человек». Специальный приз жюри получила филиппинская криминальная драма «Альфа: право на убийство».
«Головокружение, слёзы и смех»
Фестиваль в Сан-Себастьяне называют одним из главных культурных событий в Испании и одним из важнейших европейских киноконкурсов. О своих впечатлениях от фестиваля Euronews рассказал обладатель «Золотой раковины» режиссёр Исаки Лакуэста:
Это было чудесно! Мы приехали сюда всей командой и конечно мы пережили головокружительные моменты, слёзы, смех. Мы счастливы. Этот фильм мы начали готовить 14 лет назад, это была очень долгая работа, и, что особенно важно для меня, что мы не хотели останавливаться. Теперь настало время радости и благодарности.
Как отмечает корреспондент Euronews Карлос Марласка, фильм Исаки Лакуэсты органично вписался в коллекцию картин, которые получали «Золотые раковины», «но фестиваль в Сан-Себастьяне не обошёлся и без неожиданных, порой шокирующих решений жюри, которые иногда даже называют визитной карточкой конкурса».