"Золотая жемчужина" за "предельный реализм"

Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне в третий раз в истории признал лучшим фильмом года испанскую киноленту. Главной награды — «Золотой раковины» — была удостоена драма «Меж двух морей» режиссёра Исаки Лакуэсты. Этот фильм с почти документальным реализмом рассказывает непростую историю жизни двух братьев в испанской приморской провинции Кадис — Лакуэста представил продолжение своей картины 2006 г. «Легенда о времени».