Число погибших в результате землетрясения и спровоцированного им цунами на индонезийском острове Сулавеси превысило 400 человек. Как подчёркивают индонезийские власти, данные о жертвах поступают пока только из города Палу.
Землетрясение и цунами на Сулавеси: число жертв растёт
Землетрясение и цунами на Сулавеси: число жертв растёт
Спасатели пока не могут добраться до района Дунгала, где проживает не менее 300 тыс. человек и где находился эпицентр подземных толчков. Вице-президент страны Юсуф Калла не исключил, что число погибших может достичь нескольких тысяч.
Магнитуда землетрясения составила 7,7, но наиболее смертоносным оказалось вызванное им цунами.
Сутопо Пурво Нугрохо, МЧС Индонезии: "По нашим данным, высота волн цунами достигала 6 метров. Мы получили по телефону информацию, что люди залезали на деревья высотой до 6 метров".
Спасательные работы в пострадавшем районе осложнены отсутствием электроснабжения. На основную дорогу, ведущую в город Палу, сошёл оползень, в результате чего она оказалась заблокирована.
Землетрясение разрушило множество домов в Палау. Сильные эхо-толчки продолжали сотрясать Сулавеси на протяжении нескольких часов после основного толчка.