Номинанты на премию Тёрнера-2019

Премия Тёрнера - одна из самых престижных премий в области современного искусства. Её обладателем может стать любой художник, работавший и выставлявший свои работы в Великобритании в течение последних 12 месяцев.

Среди лауреатов премии Тёрнера - и Дэмьен Херст, ныне самый богатый художник мира, и скульптор Аниш Капур, и Стив МакКуин, режиссёр оскароносного фильма "12 лет рабства, и художница Трейси Эмин.

Один из номинантов этого года - колумбийский художник Оскар Мурильо. Его работа "Коллективная совесть" - одетые в разные костюмы 23 фигуры из папье-маше. Они сидят на церковных скамьях перед огромным окном с видом на море.

"В этой работе Мурильо хотел в частности сосредоточиться на нынешней социальной и политической ситуации в Великобритании. Он намеренно заблокировал вид на Северное море, своего рода выход во внешний мир, этим огромным холстом" - говорит куратор Фиона Пэрри.

Художник Лоуренс Абу Хамдан родился в 1985 году в Аммане, Иордания. Он изучал условия содержания в тюрьме Сайднае в пригороде Дамаска. Аудио-видео инсталляция Хамдана знакомит со свидетельствами "очевидцев", которых можно услышать, но не увидеть.

Другой кандидат - уроженец Лондона Тай Шани - создал мрачный фантастический мир, вдохновившись феминистским текстом "Книги о граде женском" Кристины Пизанской, французской писательницы XV века. Работа под названием "DC: Semiramis" - сочетание перформанса, фильма, инсталляции и скульптуры. Это лишь часть более масштабного проекта.

"Художники нашего времени очень откровенны, они в открытую говорят о несправедливости и неравенстве в мире и о других вещах, которые, по их мнению, должны быть устранены. Так что я думаю, в этом году будут отмечены работы на такие темы", - говорит куратор Роуан Геддис.

В фильме видеохудожницы Хелен Каммок "Длинная нота" показана доселе недостаточно исследованная роль женщин в начавшемся в 1968 году движении за гражданские права в североирландском Лондондерри. Это движение - часть более широкого явления: глобальной классовой, расовой и гендерной борьбы во всем мире в конце 1960-х годов.

Выставку кандидатов на премию Тёрнера 2019 можно посмотреть в Тёрнерской Галерее современного искусства в английском Маргейте до 12 января. Победитель будет объявлен 3 декабря.