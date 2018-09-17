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Греция

Анархисты напали на посольство Ирана в Афинах

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Анархисты напали на посольство Ирана в Афинах

Анархисты напали на посольство Ирана в Афинах
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Неизвестные забросали камнями и бутылками здание посольства Ирана в столице Греции Афинах. В результате случившегося были разбиты стекла пункта дипломатической полиции и поврежден фасад здания посольства.

Ответственность за нападение взяла на себя анархистская группа "Рубикон", разместив в интернете видеозапись атаки. Это, по словам анархистов, ответ на казнь трех курдских повстанцев "иранским теократическим режимом", который продолжает жестокие репрессии, в основном, против "левых" и коммунистов.

Греческие источники сообщают, что после вылазки, анархисты скрылись на мотоциклах. Полиция никого не задержала.