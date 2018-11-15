Обманутые дольщики четыре года ждут квартиры в "Европе"

Это – квартал «Европа» в подмосковной Балашихе: 11 домов в лесопарковой зоне на берегу водоема. Квартиры крошечные, но зато цена – доступная.

Пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки, те, кто хотел перебраться к столице, чтобы лечить рак – всего 900 далеко не богатых семей поверили в мечту. Люди брали ипотеку, пускали в ход материнский капитал, и со дня на день ждали ключи от квартир. Но сроки переносились, а потом стройка была заморожена и многие из них остались без жилья.

«Я – ветеран боевых действий, все деньги вложил в эту квартиру, остался без денег и без квартиры», - рассказывает ветеран Владислав Соломатин.

Тамара Фазлиева, пенсионер: «Мне это все уже так надоело, я хочу сюда прийти вот в этот недострой, поставить печку буржуйку, я себя считаю бомжихой на сегодняшний день.

Обманутые дольщики ждут жилье уже четыре года

Застройщик «Элит Ком» обещал сдать квартал четыре года назад, а в феврале 2017 начал процедуру банкротства. Дома, а по сути - коробки без коммуникаций – разрушаются, в подвалах стоит вода.

Проблема квартала «Европа» – на особом контроле властей. Об этом Euronews сообщили в администрации Балашихи. В справке также говорится, что нашелся инвестор. Но для дольщиков это – не новость, инвестор этот нашелся еще летом, а до него был еще один кандидат. Но пока не будет официального соглашения – дело с мертвой точки не сдвинется.

Дольщики ходят по судам, были в Следственном Комитете, Думе, устраивают митинги, стоят с одиночными пикетами у здания ФСБ и уверяют, что пока абсолютно все инстанции занимаются отписками.

«Администрация устраивает периодически различные совещания, по поводу данной проблемы, по поводу жилого комплекса, но дальше совещаний пока у нас дело не идет», - сокрушается Соломатин.

Коммунальная жизнь

500 семей из квартала "Европа" еще годами будут выплачивать кредиты за квартиры, которых у них нет. У многих просто нет остается денег на аренду. В этой крошечной московской двушке объединились сразу три семьи, чтобы не оказаться на улице.

«С девчонками мы познакомились в палаточном лагере, который мы разбили в конце августа 2018 года, - рассказывает жительница квартиры Виктория. - Это был действительно шаг отчаяния, потому что жить было действительно негде».

Лагерь через месяц был разогнан полицией, людям сказали, что это - незаконный митинг в лесу.

С тех пор женщины делят все, но главное – поддерживают друг друга психологически.

Жанна – инвалид, у нее нет одной почки, и она больше не может работать из-за проблем со здоровьем. Хотела уходить с работы, когда получит ключи от новой квартиры. Мечтала пожить рядом с лесом, подышать свежим воздухом.

«У нас была доля в квартире, мы продали ее, думали полгода поживем на съемной квартире, а в результате оказались на улице, - говорит она. - Сил нет, да и жить не хочется особо уже. У меня была идея пойти взять бензина, на Красную площадь, я не могу, не могу я так жить».

Надежда одна, что соглашение с новым инвестором все таки будет подписано. И даже в этом, идеальном случае, как указано в справке, выданной администрацией Балашихи, на завершение жилого комплекса "Европа" уйдет не меньше одного года.