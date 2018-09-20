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США

Америке понравился межкорейский саммит

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Америке понравился межкорейский саммит

Америке понравился межкорейский саммит
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Вашингтон приветствовал итоги межкорейского саммита и заявил, что со своей стороны готов к новому этапу в диалоге с Пхеньяном. На сей раз его темой должна стать изменение, как было подчеркнуто, "характера двусторонних отношений".

Глава северокорейского внешнеполитического ведомства получил приглашение от американского госсекретаря Помпео посетить на следующей неделе Нью-Йорк. Как считают американцы, денуклеаризация КНДР должна быть закончена к 2021-му году.

Саммит, который продолжался три дня, завершился подписанием совместной декларации. Северная Корея согласилась с выводом из эксплуатации ядерного центра в Йонбене и с допуском туда и на полигоны международных экспертов. КНДР пообещала также заморозить испытательные пуски ракет.

Оба лидера также договорились о создании центра взаимодействия разделенным во время войны семьям.

Ким Чен Ын со своей стороны сообщил, что намерен сам побывать в Сеуле в ближайшее время.

Встреча корейских лидеров стала пятой с момента окончания войны на полуострове и третьей - в этом году.