Вашингтон приветствовал итоги межкорейского саммита и заявил, что со своей стороны готов к новому этапу в диалоге с Пхеньяном. На сей раз его темой должна стать изменение, как было подчеркнуто, "характера двусторонних отношений".
Америке понравился межкорейский саммит
Америке понравился межкорейский саммит
Глава северокорейского внешнеполитического ведомства получил приглашение от американского госсекретаря Помпео посетить на следующей неделе Нью-Йорк. Как считают американцы, денуклеаризация КНДР должна быть закончена к 2021-му году.
Саммит, который продолжался три дня, завершился подписанием совместной декларации. Северная Корея согласилась с выводом из эксплуатации ядерного центра в Йонбене и с допуском туда и на полигоны международных экспертов. КНДР пообещала также заморозить испытательные пуски ракет.
Оба лидера также договорились о создании центра взаимодействия разделенным во время войны семьям.
Ким Чен Ын со своей стороны сообщил, что намерен сам побывать в Сеуле в ближайшее время.
Встреча корейских лидеров стала пятой с момента окончания войны на полуострове и третьей - в этом году.