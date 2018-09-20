"Это большой успех. Визит Мун Чжэ Ина имеет огромное политическое значение и важен также для него лично. Это первый визит лидера Южной Кореи в Северную за последние 11 лет, а Ким Чен Ын пообещал посетить Сеул, и это будет первый в истории визит северокорейского лидера на Юг.
Мун Чжэ Ин везёт в Сеул добрую весть
Мун Чжэ Ин везёт в Сеул добрую весть
Вчера вечером в Пхеньяне Мун Чжэ Ин - и это редчайший случай - открыто обратился к северойкорейцам, к десяткам тысяч людей на стадионе. Он назвал их братьями, корейцами, которые прожили вместе тысячи лет и лишь 70 лет - порознь. Он сказал, что пришло время объединиться. Всё это идет вразрез с пропагандой, насаждаемой Пхеньяном.
Похоже, что антиамериканская риторика и пропагандатам в значительной степени сходит на "нет". Теперь её сменили очень обнадеживающие оптимистичные сообщения об объединении. Поэтому Мун Чжэ Ин возвращается сегодня в Южную Корею с ощущением того, что межкорейские дела сдвинулись с мёртвой точки".