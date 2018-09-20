Мун Чжэ Ин везёт в Сеул добрую весть

"Это большой успех. Визит Мун Чжэ Ина имеет огромное политическое значение и важен также для него лично. Это первый визит лидера Южной Кореи в Северную за последние 11 лет, а Ким Чен Ын пообещал посетить Сеул, и это будет первый в истории визит северокорейского лидера на Юг.