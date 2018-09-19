О чем договорились лидеры двух Корей?

Денуклеаризация Корейского полуострова, подача совместной заявки на проведение Олимпиады-2032, создание центра для встреч разделенных войной семей, соединение автомобильных и железных дорог двух стран - какими решениями запомнится саммит лидеров двух Корей, который проходит в Пхеньяне?

Корейский полуостров без ядерного оружия

КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Тончханн". Более того, Северная Корея готова допустить туда иностранных наблюдателей. Об этом сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на совместной пресс-конференции. Пхеньян также готов демонтировать свой основной ядерный полигон в Йонбене, если США будут соблюдать достигнутые ранее договоренности. Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что намерен превратить Корейский полуостров "в место без ядерного оружия".

Военные договоренности

КНДР и Южная Корея пообещали прекратить крупномасштабные артиллерийские и полевые учения и полеты военных самолетов вблизи демилитаризованной зоны на границе двух стран. В приграничных районах Желтого и Японского морей появится буферная зона, где также не будут проводиться военно-морские учения.

Олимпиада объединяет

Две Кореи намерены подать совместную заявку на проведение Олимпиады-2032. Соревнования планируется провести в Пхеньяне и Сеуле. А в 2020 году страны хотят отправить единые команды в некоторых видах спорта на Игры в Токио. Подобный опыт у КНДР и Южной Кореи уже есть: на Олимпиаде 2018 года они объединили женские хоккейные команды и выступили на церемониях открытия и закрытия игр под единым флагом.

Pyeongyang Press Corps/Pool via REUTERS

Разделенные войной семьи смогут встречаться чаще?

Северная и Южная Кореи планируют открыть в горах Кымгансан постоянно действующий центр для встреч членов разделенных семей. Последний раз родственники смогли увидеться в прошлом месяце. Это была первая встреча за три года. Всего с середины 1980-х годов страны провели более десятка мероприятий, во время которых более 20 тысяч корейцев смогли увидеть своих родных, с которыми потеряли связь после Корейской войны.

Совместные экономические планы

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились о начале работ, в результате которых будут соединены железные и автомобильные дороги двух стран. Начать реализацию проекта планируется уже в этом году.

Кроме того, стороны намерены создать две свободные экономические зоны и вновь открыть технопарк в Кэсоне, работа которого была приостановлена в 2016 году из-за северокорейских ядерных испытаний.