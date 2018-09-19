В графстве Корк в Ирландии 83-летний мужчина спас букмекерскую контору от ограбления. Эта запись с камеры наблюдения показывает, как в помещение врываются трое мужчин в масках. Двое из них вооружены молотками, третий, предположительно, огнестрельным оружием.
Дедушка спас букмекерскую контору от грабителей
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Дедушка спас букмекерскую контору от грабителей
Дедушка нападает на одного из грабителей и после непродолжительной борьбы выгоняет его из помещения, пригрозив преступнику напоследок стулом. За ним следует один из его товарищей.
Третий грабитель в это время борется с работником букмекерской конторы и тоже сбегает. Пожилой мужчина напоследок пытается ударить его ногой.
Ирландская полиция подтвердила инцидент, сообщив, что преступники "уехали ни с чем на поджидающей их черной машине".