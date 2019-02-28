Дело о ставках на ЧМ-2014 в Макао развалилось в суде

Суд в Макао полностью оправдал фигурантов уголовного дела о незаконный букмекерских ставках на игры Чемпионата мира по футболу 2014 г. На скамье подсудимых оказались 15 человек, в том числе известный малайзийский игрок в покер Пол Пхуа — полиция считает его организатором и идеологом преступной группы. Фигуранты дела были задержаны летом 2014-го. Им были предъявлены обвинения в незаконном приёме ставок на сумму около 150 миллионов долларов.

Суд начался лишь две недели назад, а слушания продлились всего пару дней. Судья посчитал доказательства, собранные следствием, неубедительными. Речь шла, в частности, о списках предполагаемых клиентов букмекерской конторы, — вместо имен там значились цифры и следователь не смог пояснить, каким образом обвиняемые могли бы найти клиентов для передачи выигрыша.