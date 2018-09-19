Саммит в Пхеньяне: что скажет Вашингтон?

"Что ж, теперь важно знать, как Вашингтон отреагирует на итоги межкорейского саммита. Тем более, что на нём решался вопрос о второй встрече между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. Изначально США настаивали на том, чтобы Северная Корея предприняла конкретные шаги до подписания декларации об окончании Корейской войны.

Мун Чжэ Ин посетит Вашингтон до конца месяца, чтобы проинформировать администрацию Трампа о том, как обстоят дела и каким образом, по его мнению, будут развиваться события в дальнейшем".

"Его визит в Пхеньян был весьма символичен. Десятки тысяч людей выстроились на улицах, чтобы поприветствовать южнокорейского президента. И мы действительно всё чаще видим подтверждения тому, что между двумя лидерами устанавливаются тёплые отношения.

Но возникает вопрос: благоприятная атмосфера и продемонстрированное радушие - найдут ли они воплощение в реальных политических действиях? О деталях соглашения до сих пор ничего не известно. Его формулировки расплывчаты. Графика денуклеаризации по-прежнему нет, и не ясно, какие конкретно шаги будут предприняты".