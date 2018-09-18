Тёплый приём для Мун Чжэ Ина

Тёплый приём устроили лидеру Южной Кореи в Пхеньяне. В центре столицы гостя встречали, скандируя приветственные лозунги, около 100 тысяч северокорейцев в праздничных нарядах с цветами и плакатами.

Мун Чжэ Ин прибыл во вторник в КНДР для участия в третьем в нынешнем году межкорейском саммите. В аэропорту его лично встретил глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Затем лидеры провели первый раунд переговоров. Он длился два часа - дольше, чем планировалось. Его итоги пока не оглашены. Известно, что стороны планировали обсудить снижение напряжённости между двумя странами и дальнейшие шаги по денуклеаризации.

На переговорах с Мун Чжэ Ином Ким Чен Ын успел отметить, что отношения Севера и Юга, а также американо-северокорейские отношения улучшились, саммит в Сингапуре "обеспечил геополитическую стабильность в регионе", и теперь он рассчитывает на "ещё больший прогресс".

Обязательства по свёртыванию ядерной программы Ким Чен Ын взял на себя в июне - на встрече с американским президентом Дональдом Трампом. Но Вашингтон утверждает, что они не выполняются в полной мере.

Подобные заявления уже не раз звучали из уст лидера КНДР. Но Вашингтон относятся к ним с опаской, подозревая, что Пхеньян продолжает разработку ядерного оружия. Так ли это - предстоит выяснить южнокорейскому президенту в ходе своего трёхдневного визита. Мун Чжэ Ин, в очередной раз выступающий в роли посредника, попытается дать толчок к перезапуску диалога между США и Северной Кореей.