Сектор Газа: столкновения во время протестов
По меньшей мере 26 палестинцев были ранены израильскими военными 17 сентября в ходе протестов против блокады Сектора Газа. Об этом заявили палестинские медики. Как сообщается, в манифестации, проходившей на границе между Сектором Газа и Израилем, приняли участие сотни палестинцев. Демонстранты жгли автомобильные покрышки, запускали горящих воздушных змеев на израильскую территорию, и пытались штурмовать пограничные заграждения. Израильские силы для разгона толпы применили слезоточивый газ.