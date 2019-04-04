«Пилоты сделали всё, что требовалось, но это не помогло»

Министерство транспорта Эфиопии рекомендует компании «Боинг» пересмотреть систему управления самолётами семейства 737-MAX. Опубликованы предварительные выводы расследования катастрофы эфиопского авиалайнера. Согласно этим данным, пилоты в точности выполняли все процедуры, предусмотренные производителем для чрезвычайных ситуаций, но это не помогло предотвратить трагедию. Ни технических проблем, ни следов внешнего воздействия не обнаружено.

Конкретную причину катастрофы специалисты пока не называют. По словам министра транспорта Эфиопии, задача следствия — не обвинить кого-либо, а укрепить безопасность полётов. Итоговый отчёт должен быть опубликован в течение года.

Reuters

Эфиопский «Боинг» разбился 10 марта спустя считанные минуты после взлёта. Жертвами трагедии стали 157 человек, в том числе граждане России.

Месяц назад эфиопские специалисты сообщили , что, судя по данным самописцев, обстоятельства катастрофы африканского самолёта очень похожи на трагедию с таким же индонезийским лайнером в октябре. Однако в чём именно выражается сходство — не уточняется.

Контейнер с «чёрными ящиками» эфиопского самолёта Reuters

СМИ сообщали о возможном отказе подсистемы, созданной специально для семейства MAX. Она направляет нос самолёта вниз, чтобы предотвратить потерю скорости. Инженеры «Боинга» признали, что она может срабатывать от ошибочных сигналов других приборов.

После катастрофы в Эфиопии многие страны, включая США, России и государства ЕС, запретили полёты семейства MAX до выяснения обстоятельств.