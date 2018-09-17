Ежегодный гей-парад в Белграде

В воскресенье сотни сербских активистов и сторонников движения в защиту прав ЛГБТ маршем прошли по главным улицам Белграда. К участникам гей-парада, который проходит в этой балканской стране ежегодно, присоединилась и глава правительства Ана Брнабич, открытая лесбиянка. Также на акции присутствовали иностранные дипломаты, в том числе - посол США в Сербии Кайл Скотт.

Местные стражи порядка оцепили центр столицы, во избежание стычек с экстремистами. Информации о происшествиях не поступало. Хотя в предыдущие годы мероприятие не обходилось без столкновений. В 2010-ом в их результате пострадали более 100 человек.