Дочь бывшего полковника ГРУ и двойного агента Сергея Скрипаля Юлия подтвердила родным, что в намерена вернуться в Россию. Об этом рассказала её двоюродная сестра Виктория Скрипаль на фоне обострения дипломатического противостояния из-за применения химического оружия в Великобритании:
Юлия Скрипаль "собирается вернуться в Россию"
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Юлия Скрипаль "собирается вернуться в Россию"
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«Я говорю: какие у тебя планы на будущее? Она сказала, что первоочередная задача — это вылечить папу (Сергея), чтобы он поправился: "Как только он поправится, я (Юлия) собираюсь вернуться обратно домой, в Россию"».
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери 4 марта. Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что они пострадали от боевого химического вещества «Новичок». Лондон обвиняет Москву в покушении на убийство россиян.