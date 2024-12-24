Видео. Рождественский ужин в ресторане за Полярным кругом

В деревне Санта-Клауса около финского города Рованиеми - столице Лапландии, теперь можно ещё и поужинать в Рождество.

В парке зимних развлечений за Полярным кругом открылся ледяной ресторан. Здесь предлагают горячие супы и пудинги в замороженных тарелках, гости едят, не снимая перчаток.

Это уникальный опыт: вы находитесь внутри здания, которое полностью построено из снега! Все дело в температуре: здесь всегда от 0 до -5 градусов по Цельсию. Я бы сказала, что здесь немного прохладно, поэтому раздеваться не следует, а столовые приборы всегда холодные Марьи Мяэнпяа владелица Snowhotel

По словам Марьи Мяенпяа, снаружи -30 по Цельсию, так что блюда в ресторане быстро остывают. Чтобы приготовить обед или ужин из трёх блюд, обычно требуется около полутора часов, объясняет шеф-повар Юсси Кумпулайнен. Так что надо было хорошенько поразмыслить, прежде чем предложить соответствующее меню. В нём торжествуют местных саамские блюда: сливочный суп из лосося, жаркое из лося и оленины.

Нужно хорошенько подумать о том, какие блюда можно здесь подавать. Например, картофель фри готовится три минуты и сразу полностью остывает. Поэтому все должно быть густым и сливочным, мы предлагаем вкусные супы и пасты Юсси Кумпулайнен шеф-повар Snowhotel

Из-за низких температур посетители съедают меню из трех блюд быстрее, чем в обычном ресторане. Зато с десертом проблем нет, говорит Юсси Кумпулайнен. Это, конечно, мороженое, названное "Мир снеговика". Но и здесь пришлось поломать голову над тем, чтобы десерт не соскальзывал, когда официанты разносят его. Для этого, по признанию шеф-повара, нужно слегка потереть нижнюю часть десерта бисквитным коржом.

Посетители ресторана Snowman World не скрывают восторга.

Здесь очень красиво, хотя и холодно. Это потрясающе, мне очень нравится опыт Александр гость из Молдовы

Здесь холодно: стол, стулья, всё, но это круто! Атмосфера, декор... Виолетт Флан гостья из Лилля, Франция

В программе также игры в снегу, катание на оленьих упряжках и даже встреча с самим Святым Николаем.

В Рованиеми, который называет себя “Официальным родным городом Санта-Клауса”, наблюдается настоящий туристический бум. Столица финской провинции Лапландия, почти полностью разрушенная во время Второй мировой войны, сегодня стала популярным туристическим направлением благодаря нетронутой природе, зимней погоде и рождественскому очарованию.

Восстановившись после пандемии, Рованиеми в 2023 году принял рекордные 1,2 миллиона туристов, что почти на 30 % больше, чем в 2022-м. В этом году в расписании местного аэропорта появились 13 новых маршрутов, в том числе из Женевы, Берлина, Бордо. Так что 2024 год тоже побьёт рекорд, уверены местные жители.