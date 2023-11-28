Выпить кофе с Россом, Рэйчел и Чендлером: в Бостоне открылось Central Perk

Поклонники сериала "Друзья" в Бостоне стекаются в недавно открывшуюся кофейню Central Perk, созданную по мотивам культового кафе, которое часто фигурировало в сериале.

И через почти 30 лет после премьеры сериала "Друзья" фанаты неразлучной шестерки друзей по-прежнему преданы им, что побудило компанию Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment открыть 14 ноября новое, первое в своем роде кафе.

Кафе, расположенное на Ньюбери-стрит в Бостоне, работает семь дней в неделю, а в ближайшие недели планируется добавить в меню ассортимент алкогольных напитков.