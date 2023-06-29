Мусульмане Индонезии отмечают праздник Ид аль-Адха

Тысячи мусульман в индонезийском консервативном регионе Ачех на острове Суматра собрались в четверг на поле возле Большой мечети Байтуррахман, чтобы совершить молитву Ид аль-Адха. Молитвенное собрание происходит в поле, чтобы возродить традицию, которая была частью истории мечети, которой 130 лет.

Байтуррахман находится в самом центре города Банда-Ачех. У неё 7 куполов и 7 минаретов, а башня достигает высоты в 35 метров.

Ид аль-Адха в переводе с арабского означает “праздник жертвоприношения”. Он знаменует окончание Хаджа – пятидневного паломничества мусульман для очищения души от грехов и воспитания чувства равенства и братства.

В основе праздника лежит история о мусульманском пророке Ибрагиме - по преданию, для испытания его веры Бог повелел ему принести в жертву своего сына Исмаила. Но когда Ибрагим занёс нож, вместо мальчика на жертвенном столе оказался ягнёнок.

Поэтому в Ид аль-Адха мусульмане приносят в жертву животное - обычно козу, овцу или корову - а мясо раздают соседям, родственникам и беднякам.